Kendall Jenner enciende las redes al quitarse la parte de arriba del bikini

La belleza de Kendall Jenner ha provocado que decenas de marcas reconocidas la llamen para ser imagen de sus campañas publicitarias, y esta vez rompió las redes con sus fotos.

Ahora la modelo elevó la temperatura en las redes al posar con un diminuto bikini de la marca Calzedonia en una sexy sesión de fotos a la orilla del mar.

Para una de las fotografías, se quitó la parte superior del traje de baño y posó topless sobre una toalla verde. Como accesorios, únicamente llevó brazaletes dorados. Sus estilistas destacaron su belleza con un maquillaje de apariencia natural

Ella sumó más de 3.2 millones de reacciones con su publicación y sumó decenas de comentarios que halagaron su belleza y espectacular cuerpazo.

Las fotos de campaña de Kendall Jenner salen a la luz luego de que fuera vista junto a Bad Bunny mientras disfrutaban de cócteles en la fiesta de Casamigos en la ciudad de Nueva York .

Fue la fiesta Met 2 Met organizada por Carlos Nazario, Emily Ratajkowski, Francesco Risso, Paloma Elsesser, Raúl López y Renell Medra.

Kendall Jenner and Bad Bunny are seen sneaking out of their hotel through the garage in Miami, Florida. pic.twitter.com/CPXn4mi0ZV

— 21 (@21metgala) May 27, 2024