Miembro de seguridad casi deja sin final a Álvaro Morata

Álvaro Morata, capitán de la selección española, aseguró este martes al abandonar el Múnich Arena que estará en condiciones de jugar el próximo domingo la final de la Eurocopa 2024, al sufrir “un golpe” sin lesión tras una acción fortuita con un miembro de seguridad cuando se escurrió al intentar frenar a un espontáneo.

Cuando los internacionales españoles celebraban el pase a la final tras remontar a Francia en el fondo donde estaban sus seguidores, el resbalón de un miembro de seguridad se convirtió en una imagen viral en redes sociales. Impactó en Morata y le provocó un feo giro de la rodilla derecha del que se quejó con gestos de dolor el capitán.

Tras las celebraciones en el vestuario, Morata confirmó a los medios españoles en la zona mixta que la acción queda sólo en un golpe que confía no le impedirá preparar los próximos días la final.

A member of Spain’s security team wipes out Alvaro Morata and he limps off the field 🤕

Imagine if he misses the final because of it.#EURO2024 #OptusSport pic.twitter.com/TUJokWnSDz

— Optus Sport (@OptusSport) July 9, 2024