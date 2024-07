Lamine Yamal dice que queda lo más importante

Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora “queda lo más importante”, que es lograr “el título” del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

“Muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título”, expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. “Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente”, declaró.

#EURO2024 | Lamine Yamal marca un golazo histórico en la Eurocopa 2024 El jugador español, señalado por Rabiot, hizo historia este día en la EURO 2024https://t.co/cRvGJ0EaBg — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 9, 2024

“Es un fenómeno”, dice Vivian

Dani Vivian ensalzó el gran partido de su compañero Lamine Yamal en la semifinal de la Eurocopa, clave en la remontada a Francia y el pase de España a la final, y aseguró que la joven estrella del Barcelona “es un fenómeno”.

“Tanto el golazo como la falta que hace al final es porque sabe entender el juego. Está tranquilo cuando la gente se pone nerviosa. Tiene una calidad innata y todos lo queremos. Es un fenómeno”, aseguró Vivian en zona mixta del Munich Football Arena.

Tras ser titular ante Albania y estrenarse en partido oficial con España, Vivian volvió a jugar minutos por la lesión de Jesús Navas que pasó a Nacho Fernández al lateral.

*Información EFE