¡Con el elenco original! Revelan fecha de estreno de Shrek 5

El estudio Dreamworks Animation confirmó en una publicación que “Shrek 5” llegará a la gran pantalla el 1 de julio de 2026, 14 años después del estreno de la anterior entrega.

Mike Myers pondrá voz al ogro del mismo nombre, Cameron Diaz regresará como la princesa Fiona y Eddie Murphy repetirá su papel como el incontenible Burro.

La película estará dirigida por Walt Dohrn (“Trolls”) y Brad Ableson (“Minions: The Rise of Gru”), y escrita por Michael McCullers y Christopher Meledandri.

Fue en 2001 cuando se estrenó con gran éxito la primera cinta, la secuela llegó en 2004, “Shrek the Third” en 2007 y “Shrek Forever After” en 2010.

También se estrenó en 2011 una película derivada, “Puss in Boots”, protagonizada por el gato forajido al que pone voz Antonio Banderas, y una secuela, “Puss in Boots: The Last Wish”, estrenada en 2022.

Palabras de Eddie Murphy

El actor adelantó en junio que ya ha comenzado a grabar sus líneas para la nueva película, y mencionó la posibilidad de un spin-off dedicado a su personaje.

“Comenzamos a hacer [’Shrek 5′] hace meses. Yo hice esto. Grabé el primer acto y lo haremos este año, lo terminaremos”, dijo Murphy a Collider.

Además, sugirió que ya se está trabajando en una película derivada de Burro: “Shrek va a salir y Donkey tendrá su propia película”.

Hasta el momento, el regreso de Antonio Banderas como la voz de El Gato con Botas no ha sido confirmado. Shrek 5 será producida por Gina Shay, quien retorna a la franquicia. Brad Ableson también participa como codirector.

La franquicia ha sido un notable éxito. La primera película recaudó 487 millones de dólares a nivel mundial, haciendo de DreamWorks Animation un estudio influyente en la industria del cine animado.

Además, ganó el Oscar a mejor largometraje animado. Su secuela, Shrek 2, recaudó 928 millones de dólares y ambas películas fueron nominadas a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.