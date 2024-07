Intensamente 2 se convierte en la película más taquillera de Pixar

Ayer se anunció que “Intensamente 2” se posicionó como la película más taquillera en la historia de Pixar, además de posicionarse como la cuarta película animada más taquillera a nivel mundial, recaudando más de mil 250 millones de dólares.

El largometraje de Disney cerró el martes con ingresos globales de mil 251 millones de dólares, superando así a ‘Los Increíbles 2′, que desde su estreno en 2018 ostentaba el récord de Pixar con mil 243 mdd.

En el caso de Estados Unidos, la secuela ha generado más de 543 millones de dólares, mientras que en el mercado internacional ha acumulado más de 708 millones de dólares.

La primera entrega de la película alcanzó los 800 millones de dólares en taquilla mundial.

Solo es superada por “Frozen” (2013) con mil 274 millones de dólares, “Super Mario Bros” (2023) con mil 361 millones de dólares y “Frozen II” (2019) con mil 451 millones de dólares, según el portal The Numbers.

Esta continúa la historia de Riley, quien ahora enfrenta la pubertad con nuevas emociones como la ansiedad, la envidia y la vergüenza, que se unen a los personajes de la primera entrega.

Más detalles

Intensamente 2 producida por Mark Nielsen y escrito por Meg LeFauve cuenta con un elenco de voces conformado por actores como Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, June Squibb, Ron Funches, Yong Yea, Steve Purcell, James Austin Johnson, Kensington Tallman, Sumayyah Nuriddin-Green, Grace Lu, Diane Lane y Kyle MacLachlan.

En una entrevista con ComicBook, el director de “Inside Out 2″ reveló que varias ideas no llegaron al montaje final, por lo tanto, espera una tercera película.

“Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas surgen de jugar en este mundo, tanto para las ubicaciones como para los personajes”, dijo.

“Hay tantas ideas no sólo de la primera película sino especialmente de esta , donde pienso: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente. No sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’”.

¿Cuándo estará disponible en Disney+? Aproximadamente 100 días después de que finalice la presentación en cines.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta, se estima que podría estar disponible en dicha plataforma de streaming a partir de septiembre de 2024.