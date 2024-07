Messi-James, la magia de la final pasa por el 10

Lionel Messi contra James Rodríguez. La magia en la final de la Copa América depende de estos dos números 10, que llegan al momento clave en situaciones opuestas: El argentino ha dejado dudas y contados momentos de brillo, mientras que el colombiano ha sido una de las incontestables sensaciones del torneo. Dos zurdos, dos capitanes, dos estrellas con el 10.

Las esperanzas de que Argentina revalide su título de 2021 y de que Colombia gane su primera Copa América desde 2001 pasan por las botas, el ingenio y la calidad de Messi y James, respectivamente.

Echando un vistazo al pasado, los precedentes favorecen al genio de Rosario.

The 𝐎𝐥𝐝 and the 𝐍𝐞𝐰 Guard

Según los datos de BeSoccer para EFE, Messi y James se han visto las caras sobre el campo en ocho ocasiones a lo largo de sus carreras con cuatro triunfos para la ahora estrella del Inter Miami, dos empates y dos derrotas.

El último episodio fue en junio de 2019 y acabó con triunfo para Colombia por 0-2 en la fase de grupos de la Copa América con asistencia de James para Roger Martínez.

Cinco partidos fueron de selecciones (dos triunfos de Argentina, dos empates y una victoria de Colombia), pero Messi y James también se midieron en el clásico del fútbol español defendiendo los colores del Barcelona y el Real Madrid.

Ahí se impuso ‘la Pulga’ en dos ocasiones (0-4 en 2015 y 2-3 en 2017), mientras que el mediapunta cafetero ganó una vez (3-1 en 2014).

En los cara a cara entre ambos, Messi firmó cuatro tantos y dos asistencias y James consiguió una diana y dos pases de gol.

Colombia has gone on an unbeaten streak of 28 games.

Argentina has only lost 2 matches in the last 4 years.

One of these teams will lose on Sunday at the Copa America Final.

A big game awaits. @AFASeleccionEN #CopaAmerica2024 @FCFSeleccionCol @Argentina #LionelMessi pic.twitter.com/AEcru9S6TO

