¿Regresaron? Camila Cabello y Shawn Mendes captados en la final de la Copa América

Camila Cabello y Shawn Mendes parecen haberse reconectado ya que fueron captados sentados juntos en la final de fútbol de la Copa América entre Argentina y Colombia el domingo 14 de julio.

Fueron los asistentes al partido quienes captaron a los famosos cantantes conversando dentro del Hard Rock Stadium en Miami, Florida, un fan grabó el video y lo hizo viral en las redes.

Ella colocó en su cabeza unas gafas oscuras, mientras Shawn le preguntaba algo. Ambos lucían un poco nerviosos y se distraían viendo las pantallas gigantes durante un descanso del partido.

En otro clip, la estrella aparece enfocada en la pantalla gigante del estadio, ahí se la podía ver con una camiseta negra sin mangas mientras bailaba y cantaba alegremente para la cámara.

Ambos compartieron en sus respectivas historias de Instagram fotografías que los muestran en el estadio, pero llegando por separado; él con unos amigos, mientras que ella esperaba el inicio del partido y escribió en la imagen “vamos con todo”.

Camila Cabello and Shawn Mendes sitting together at the Copa America final. pic.twitter.com/GzgMesEvbd

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 15, 2024