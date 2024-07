¿Quién es J.D. Vance, candidato a vicepresidente de Trump? Una película habla de él

La tarde de ayer lunes, Donald Trump designó J.D. Vance como su candidato a vicepresidente para las próximas elecciones de noviembre.

Dos días después de sobrevivir a un intento de asesinato durante un mitin, el expresidente fue formalmente nominado por el Partido Republicano y luego él señaló a James David como compañero de fórmula.

Vance, nacido en Middletown, Ohio en 1984, se hizo conocido por su libro de memorias Hillbilly Elegy, que narra su vida y crianza en una familia de clase trabajadora en el cinturón industrial de Estados Unidos.

BREAKING: In a stunning leak, Donald Trump’s VP pick, JD Vance, was caught thanking the leaders of Project 2025 for their work banning abortion and defunding Social Security and Medicare. Retweet so all Americans see this devastating clip of Trump’s VP.pic.twitter.com/KqDEwmfd6l

— Biden’s Wins (@BidensWins) July 15, 2024