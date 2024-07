¡Polémica! Gobierno de Milei toma partido en caso Enzo Fernández

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, salió este viernes a desmarcarse de un polémico comentario de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Francia y su presunto carácter “colonialista” en la defensa que hizo de la selección albiceleste.

La polémica surgió porque, días atrás, Villarruel publicó en redes sociales un mensaje de apoyo al futbolista argentino Enzo Fernández, muy cuestionado tras publicar en Instagram un video con cánticos supuestamente racistas y homófobos contra los franceses entonados por integrantes de la selección argentina en plena celebración por el título de Copa América.

En su mensaje, la vicepresidenta defendió al futbolista y tachó a Francia de “país colonialista” e “hipócrita” por “simular indignación”.

Para desmarcarse de esos comentarios, la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, se reunió este jueves con el embajador de Francia en Buenos Aires, Romain Nadal.

“Con respecto a la visita de la secretaria general de la Presidencia a la embajada francesa, fue a explicar que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, dijo este viernes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz aseguró que “las relaciones con Francia están absolutamente intactas” e insistió en que “lo que dijo la vicepresidenta son palabras suyas que no es la postura del Gobierno” argentino.

En el fondo de esa reunión también se encuentra la visita que ambos efectuarán la próxima semana a Francia, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, durante la que Milei espera ver al presidente francés, Emmanuel Macron.

No sé ustedes pero yo no voté a Karina Milei, voté a Javier Milei y Victoria Villarruel. En esta estoy con la Vice de todos los argentinos, sus dichos SÍ ME REPRESENTAN. pic.twitter.com/ano8NE6dCN

— María Tinto (@Euge_Tinto) July 19, 2024