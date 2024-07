Karol G rompe récord con más de 1 millón de fans conectados en Youtube

Después de varios meses de recorrer varios países de América y Europa, Karol G se despidió de su gira “Mañana será bonito” por todo lo alto.

La cantante terminó su tour en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid; y para celebrarlo y conectar con todos sus seguidores en el mundo, transmitió por su canal de YouTube el espectáculo.

Ella salió al escenario luciendo su característico cabello turquesa, haciendo alusión a su etapa KG0516 y entonando temas como TQG, Mi Cama y Tusa.

La intérprete colombiana se mostró conmovida por tratarse de la culminación de una de las etapas más significativas de su trayectoria artística.

Asimismo, entre los asistentes se encontraban fanáticos de España, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Chile, entre otras regiones de Latinoamérica.

Karol G mostró cambios significativos en su cabello durante las dos horas que duró el concierto. Lo cambió de azul a rojo y por último a rosa, con el objetivo de marcar la línea de tiempo de su viaje musical.

Tras concluir el espectáculo en la capital española, el equipo de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, abrió la transmisión en el canal de YouTube.

La transmisión superó el millón de personas conectadas, y en todo momento ella se refirió a quienes la veían desde casa. Además, se mostró agradecida y emocionada, mientras caían algunas lágrimas por sus mejillas.

“Siempre creo que tengo las palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir cómo me siento como persona, como mujer; cómo me siento aquí al frente de todos ustedes; cómo me siento sabiendo que, en casa, hay miles de personas que me ven en este momento”, dijo.