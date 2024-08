Dalilah Polanco perdió la audición por enfermedad mal cuidada

Hace unos días se llevó a cabo la conferencia de prensa de la obra “Dos locas de remate”, que protagoniza Dalilah Polanco junto a Biby Gaytán.

Pese a que se encuentra feliz por los proyectos que ha tenido, la actriz reveló ante los medios que ha enfrentado complicados problemas de salud.

¡Dalilah Polanco reveló que sufre de problemas auditivos del lado derecho! 🧏🏻‍♀️ La actriz nos comparte detalles de esta discapacidad que desarrolló cuando era niña.

Ella habló acerca de la enfermedad “mal tratada” que le propició la pérdida de su oído derecho, esto cuando se contagió de paperas. Y es que la enfermedad provocó una fuerte fiebre que le dejó secuelas.

“Lo mío no es un defecto, simplemente no escucho del lado derecho. En algún momento de mi vida tuve paperas, una fiebre mal cuidada y no por descuido de mi madre y padre”.

“Me pasó una fiebre que no se dieron cuenta; se me pegó el tímpano hacia adentro, dejó de vibrar y entonces mi audición es pobre del lado derecho”, agregó.

Tras está lamentable situación, la ex de Eugenio Derbez aseguró que no se derrumba ante la adversidad.

“No escucho con claridad y muchos compañeros se han dado cuenta, pero es algo que abrazas. Yo lo abrazo porque es parte de mí. Dalilah es así, Dalilah no escucha del lado derecho. La gente se tiene que adaptar un poquito y yo me adapto a ellos”, concluyó.

Palabras de la actriz

Dalilah Polanco habló de lo bella persona que es Biby por dentro y por fuera, por eso ha sido sorprendente verla convertirse en una persona fría y calculadora, capaz de decir palabras hirientes.

“Ella que es tan políticamente correcta, tan suavecita, y de repente nos gritamos unas cosas perversas, enfermas y retorcidas; pero bueno, es lo que pasa con cualquier familia, porque pueden ser maravillosas pero también es con quien puedes tocar las esquinas más perversas de la vida”, explica.

No es que estas dos actrices se lleven mal, todo es parte de sus personajes en la puesta en escena “Dos locas de remate”, la cual tendrá su reestreno el 14 de agosto en el Nuevo Teatro Libanés.

Ambas dan vida a dos hermanas: una ha descuidado su vida personal por cuidar de la madre y la otra se ha entregado al arte y a su existencia privilegiada.