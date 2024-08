Sabine Moussier y Karime Pindter se dan apasionado beso en LCDLFM

Lo prometido es deuda, por eso Sabine Moussier y Karime Pindter se dieron tremendo beso en la boca en La Casa de los Famosos México.

Frente a los demás habitantes, la actriz y la influencer le prometieron a su público que si la exintegrante de “Acapulco Shore” se salvaba, se besarían.

La villana de telenovelas ya estaba salvada, debido a que no estuvo dentro de los nominados de esta semana.

Sin embargo, Karime sí estuvo dentro de las amenazadas, ya que no siquiera tuvo el voto de salvación, que en esta semana estuvo en las manos de Ricardo Peralta.

Llegó el momento de la gala de eliminación y Shanik Berman lamentablemente fue la que sacó menos votos, lo que determinó en su salida del reality.

De esta manera, tanto Sabine como Karime tenían que cumplir y lo hicieron justo después de la misma eliminación.

En un inicio Sabine Moussier ya no quería cumplir con el reto y Gala estuvo a punto de tomar su lugar para que Karime le pudiera dar un beso. Luego accedió tras conversar con ella.

“Pensé que iba a poder tenerla en la c@m… (pero) se pueden traumatizar sus hijos o su mamá, se le van a asustar los galanes, yo porque no tengo perro que me ladre y me puedo besuquear a quien sea”, indicó Karime.