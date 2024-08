Barcelona cierra el fichaje de Dani Olmo

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig para el traspaso del talentoso futbolista español Dani Olmo. Formado en la cantera del Barça, Olmo regresa al club donde dio sus primeros pasos como jugador profesional, marcando el retorno de un hijo pródigo.

Según información confirmada por el reputado periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambos clubes se cerró en una cifra de 55 millones de euros, con 7 millones adicionales en variables. Este pacto se habría concretado este martes durante una reunión clave entre Deco, el director deportivo del FC Barcelona, y representantes del club alemán. Esta negociación representa uno de los movimientos más significativos del mercado de verano, destacando la determinación del Barça por reforzar su plantilla con jugadores de calidad y proyección.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.

€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.

Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move.

