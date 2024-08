Joshua Cheptegei renuncia a revalidar título campeón olímpico de 5 mil metros

El ugandés Joshua Cheptegei, campeón olímpico de 10 mil metros en los Juegos Olímpicos París 2024, ha decidido renunciar a correr los 5 mil metros debido a la necesidad de descanso tras el esfuerzo de la primera carrera y no optará a revalidar la medalla de oro de la distancia lograda en los Juegos de Tokio 2020.

Cheptegei, que pensaba defender la corona olímpica de 5 mil metros lograda en Tokio hace tres años, renuncia a competir más en París y abre la terna de aspirantes al título en París, entre ellos el guatemalteco Luis Grijalva.

“Después de hablar con mi equipo, hemos decidido que es mejor que no compita en los 5.000 metros. Gracias a todos por el apoyo y nos veremos pronto”, concluyó.

Posteriormente, la Federación de Uganda informó que, aparte de Cheptegei, tampoco correrá los 5.000 Jacob Kiplimo, octavo en los 10.000 metros de estos Juegos de París.

El único representante de Uganda en los 5.000 será Oscar Chelimo.

BREAKING NEWS!!!

We regret to inform the public that Joshua Cheptegei and Jacob Kiplimo have withdrawn from tomorrow’s 5,000m semi-finals due to recovery from the demanding 10,000m race. Their bodies need more time to recover. Consequently, Oscar Chelimo will represent us alone. pic.twitter.com/2lBZx8zJlA

— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) August 6, 2024