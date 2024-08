Sophia Hernández se despide de París 2024 con la frente en alto

En una jornada marcada por la intensidad y el esfuerzo, la guatemalteca Sophia Hernández compitió en la semifinal ‘B’ del pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta disciplina, que combina pruebas de equitación, esgrima, natación, tiro y carrera, representa uno de los retos más completos para los atletas. Hernández, en sus primeros Juegos Olímpicos, necesitaba una destacada actuación para asegurar su pase a la final, pero la suerte no estuvo completamente de su lado.

La jornada comenzó con la prueba de salto ecuestre, donde Sophia Hernández, montada en Valdarly Du Bosder, demostró su destreza y concentración. La binomio logró una puntuación de 293 puntos, un resultado que mantuvo vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente fase. El rendimiento de Hernández en esta prueba fue sólido, destacando su control y habilidad para superar los obstáculos sin cometer errores significativos. Sin embargo, sus rivales también mostraron un alto nivel, lo que significaba que cada punto sería crucial en las siguientes pruebas.

#Paris2024 | ¡Gracias, Sophia! 👏🏻🇬🇹 Culmina la participación de la pentatleta guatemalteca, Sophia Hernández, en Paris 2024. Finalizó en el lugar 16 de la semifinal ‘B’ de pentatlón moderno acumulando un total de 1295 puntos, quedándose a 88 unidades de clasificar a la final. pic.twitter.com/aG4OpetLGA — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 10, 2024

Tras el salto ecuestre, llegó el turno de la ronda bonus de esgrima, una prueba que ofrece la oportunidad de sumar puntos adicionales. Sophia Hernández logró una victoria y sufrió una derrota en esta fase, lo que le permitió sumar dos puntos más a los 200 que había obtenido el jueves anterior en la prueba de esgrima. Aunque estos puntos eran importantes para su clasificación general, no fueron suficientes para darle una ventaja significativa en la lucha por un lugar en la final.

La prueba de natación, específicamente los 200 metros estilo libre, se perfilaba como una de las más difíciles para Sophia Hernández. En su serie, la guatemalteca terminó en el quinto lugar de seis competidoras, con un tiempo de 2:22.83. Este resultado le permitió sumar 265 puntos, pero la distancia con las líderes se hizo más evidente, dejando a Hernández en una posición complicada para avanzar a la final. La frustración era evidente, pero la joven atleta guatemalteca mantuvo la compostura y se preparó para la última prueba del día.

La jornada concluyó con la prueba de Láser Run, una combinación de carrera y tiro que suele ser decisiva en el pentatlón moderno. Lamentablemente, la suerte no estuvo del lado de Sophia Hernández en esta prueba final. A pesar de su esfuerzo, no logró recortar la distancia suficiente para asegurarse un lugar en la final. Con un total de 1,295 puntos, Hernández terminó en la posición 16 de la clasificación general de la semifinal ‘B’, un resultado que, aunque no le permitió avanzar, es digno de reconocimiento considerando que se trataba de su primera participación en unos Juegos Olímpicos.

Con la actuación de Sophia Hernández, se cierra la participación de los atletas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque el camino de Hernández no terminó en la final del pentatlón moderno, su desempeño es un reflejo del esfuerzo y dedicación que caracterizan a los deportistas guatemaltecos. En total, Guatemala logró cosechar dos medallas en esta cita olímpica, un logro que llena de orgullo al país y que demuestra el talento y la pasión de sus atletas.

Sophia Hernández se despide de París con la cabeza en alto, sabiendo que ha representado a su país con dignidad y que esta experiencia será un pilar fundamental en su carrera deportiva. El futuro es prometedor para la joven pentatleta, quien seguramente volverá a los escenarios internacionales con más fuerza y determinación.