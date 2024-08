VIDEO. Atleta condenado por violar a niña habla sobre su “mala experiencia” en París 2024

Steven van de Velde, jugador neerlandés de voleibol de playa, aseguró que pensó en retirarse de los Juegos Olímpicos de París 2024 por la controversia generada por su participación tras haber sido condenado por violación de una menor de 12 años en 2014.

“Definitivamente tuve un momento en el que pensé en rendirme, tanto antes del torneo como durante. Pero luego pensé: no voy a darle a otros el poder de intimidarme o hacerme abandonar”, señaló el deportista en su primera entrevista después de los Juegos Olímpicos a la televisión pública neerlandesa NOS.

El jugador de voleibol fue condenado a cuatro años de prisión en 2016 en Reino Unido, acusado de violar a una niña de 12 años en 2014, cuando él tenía 19 años. Según los medios británicos, Van de Velde conoció a la menor en redes sociales y organizó un encuentro, donde la violó en múltiples ocasiones.

La Justicia británica permitió al deportista, que ahora tiene 30 años, cumplir su condena en Países Bajos, donde fue liberado después de 12 meses de cárcel.

“Ya no soy ese adolescente. Ahora tengo treinta años, estoy casado, tengo un hijo, tengo una vida muy agradable. Las opiniones de los demás, de las redes sociales, ya no me importan. Pero si tuviera veinte años, sería una situación completamente diferente”, comentó.

Una de las polémicas en los Juegos Olímpicos

El hecho de que la Federación de Voleibol de Países Bajos y el Comité Olímpico neerlandés permitieran su participación en el torneo generó una fuerte controversia a nivel internacional, con fuertes críticas de organizaciones de apoyo a víctimas de abusos sexuales.

El jugador admitió que se esperaba que hubiera alguna controversia por su pasado, pero dice que no se esperaba la magnitud de la misma.

“Me parece una pena. Fue hace diez años, he jugado más de cien torneos. Entiendo que la gente se pregunte ¿se le debería permitir a alguien con un pasado así estar en un escenario como este? Es una pregunta legítima”, señaló.

“Alguien puede considerarme siempre responsable de lo que sucedió. Está bien, tiene derecho a hacerlo, pero intento enfocarme en lo que sí puedo influir. Aunque sé que esto jugará un papel en el resto de mi vida. Debo aceptar eso porque cometí un error”, agregó.

“Fue una experiencia intensa, una que aún no he procesado por completo. La conclusión ciertamente puede ser: esto no vale la pena. También para mi familia, por lo que sin duda tendré en cuenta su opinión”, señaló el deportista, que aseguró que para él, el impacto en su esposa e hijo es más importante que continuar en el juego.

