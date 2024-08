Cambian de fecha los MTV VMAs por debate presidencial

La semana pasada se dieron a conocer a los nominados de los MTV Video Music Awards (MTV VMAs), donde indicaron que la ceremonia se llevaría a cabo el domingo 10 de septiembre.

Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Chappel Roan, GloRilla y Rauw Alejandro se presentarán para interpretar sus más recientes sencillos, como “Espresso”, “Hot Uptown” y “Good Luck Babe”.

Ahora se dio a conocer que los organizadores de la entrega de premios decidieron cambiar la fecha y ahora serán el 11 de septiembre.

¿Cuál es la razón? Para no competir con la transmisión del debate presidencial en Estados Unidos.

Esta decisión no causará un cambio de sede, seguirán siendo en la Arena UBS de Long Island, Nueva York. El show promete varias sorpresas y presentaciones en vivo.

Taylor Swift lidera las nominaciones este año, compitiendo en 10 categorías; le siguen Post Malone y Ariana Grande (nominados a nueve premios cada uno), Eminem y Sabrina (con seis cada uno).

En cuanto al debate presidencial, la cadena NBC informó que el ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris estuvieron de acuerdo en la fecha del 10 de septiembre para el encuentro.

Durante el fin de semana se presentó en el festival de música ‘Outsides Land’ en el parque del Golden Gate en San Francisco, California, donde vivió momentos de miedo.

Al parecer el sistema de fuegos artificiales tuvo un malfuncionamiento despertando la angustia de los presentes.

La estrella se encontraba en plena actuación cuando la pirotecnia que formaba parte de su presentación cayó sobre ella mientras interpretaba su éxito “Espresso”.

Sabrina Carpenter was scared, and possibly struck, by fireworks that went off too close to her last night at a festival in San Francisco’s Golden Gate Park.

