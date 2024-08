Eduardo Camavinga se perderá los primeros dos meses de competencia

El Real Madrid ha sufrido un revés inesperado en la preparación de la Supercopa de Europa que disputará este miércoles ante el Atalanta. Eduardo Camavinga, uno de los pilares del mediocampo del conjunto blanco, ha sufrido una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un periodo significativo. La lesión se produjo durante la sesión de entrenamiento llevada a cabo en Varsovia, lugar elegido para el trascendental encuentro.

El parte médico oficial, emitido por el Real Madrid, ha confirmado que Eduardo Camavinga padece un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda. El comunicado, breve y sin detallar los plazos de recuperación, ha dejado en vilo a los aficionados madridistas, quienes aguardaban con ansias la participación del joven talento francés en la Supercopa de Europa. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga, se le ha diagnosticado un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, señaló el club en la nota oficial.

El incidente que llevó a la lesión de Camavinga ocurrió durante un partidillo en superficie reducida que formaba parte del entrenamiento del equipo. En una jugada aparentemente rutinaria, el centrocampista recibió un golpe de su compatriota y compañero de equipo Aurélien Tchouaméni. El impacto fue tan fuerte que Camavinga cayó al suelo, donde permaneció tendido durante varios minutos, gritando de dolor, lo que inmediatamente generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

A pesar del dolor evidente, el joven mediocampista logró incorporarse y, aunque con visibles molestias, pudo caminar por su propio pie hacia los vestuarios, acompañado por los miembros del cuerpo médico del equipo. La escena dejó a todos con una sensación de incertidumbre, que solo se disipó con el diagnóstico oficial de la lesión.

La lesión de Eduardo Camavinga no solo lo apartará de la final de la Supercopa de Europa, sino que también tendrá repercusiones en el inicio de la temporada de La Liga 2024-2025. Las estimaciones iniciales, basadas en lesiones similares, sugieren que el jugador podría estar fuera de acción entre seis y ocho semanas. Esto significaría que, además de perderse el partido contra el Atalanta, el centrocampista francés también se perderá los primeros compromisos del Real Madrid en la nueva campaña liguera.

Esta situación representa un duro golpe para el técnico Carlo Ancelotti, quien contaba con Camavinga como una pieza clave en su esquema táctico. La versatilidad del jugador, capaz de desempeñarse tanto en el mediocampo como en el lateral izquierdo, lo convierte en un recurso valioso para el equipo. Su ausencia obligará al técnico italiano a realizar ajustes en la alineación y, posiblemente, a acelerar la incorporación de otros jugadores que puedan cubrir la vacante dejada por Camavinga.

Por otro lado, la atención se centra ahora en cómo el equipo madrileño afrontará el duelo ante el Atalanta sin uno de sus principales jugadores. La Supercopa de Europa es un trofeo prestigioso que el Real Madrid busca añadir a su extensa vitrina, y la baja de Camavinga supone un reto adicional para lograr ese objetivo.

Eduardo Camavinga went down in Real Madrid’s last training session ahead of tonight’s UEFA Super Cup final 🤕

Worrying news for Carlo Ancelotti 😳 pic.twitter.com/jy2xstR5Vg

— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 14, 2024