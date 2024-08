Joao Félix volverá al Chelsea, ahora en una transferencia definitiva

João Félix, la promesa portuguesa que alguna vez fue considerado el futuro del Atlético de Madrid, está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera futbolística. Después de varios meses de incertidumbre y negociaciones complicadas, el Chelsea ha alcanzado un acuerdo definitivo con el club madrileño para la adquisición del talentoso delantero. Esta vez, no habrá más cesiones temporales ni incógnitas sobre su futuro: João Félix se convertirá en jugador del Chelsea de forma permanente.

El capítulo de João Félix en el Atlético de Madrid siempre estuvo marcado por las expectativas que rodeaban a su traspaso. Llegó al club rojiblanco en 2019 con apenas 19 años, siendo la contratación más cara en la historia del Atlético, tras un desembolso de 127 millones de euros. Desde el principio, Félix fue visto como la gran apuesta del club para liderar el proyecto deportivo del equipo bajo las órdenes de Diego Simeone.

Contract until June 2030 plus option for João, as travel and medical tests being booked for next 24/48h.

🚨🔵 João Félix back to Chelsea, here we go! Deal in place with Atlético Madrid and his agent Jorge Mendes.

Sin embargo, su paso por el Atlético estuvo lleno de altibajos. Aunque en ocasiones mostró destellos de su innegable calidad, nunca logró consolidarse como el jugador determinante que se esperaba. La relación con Simeone se fue deteriorando, y también su conexión con la afición del Metropolitano. Tras varias temporadas irregulares, el portugués fue cedido al Chelsea en enero de 2023 en busca de una oportunidad para revitalizar su carrera.

Durante su préstamo en Londres, Félix tuvo actuaciones destacadas en la Premier League, lo que despertó el interés del Chelsea en mantenerlo en su plantilla a largo plazo. A pesar de las dudas sobre su futuro, el club inglés y el Atlético han logrado finalmente un acuerdo para su traspaso definitivo, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba al jugador.

El proceso de negociación entre el Chelsea y el Atlético de Madrid no fue sencillo. Inicialmente, el Atlético rechazó una oferta del club londinense que consistía en 35 millones de euros fijos más otros 35 en concepto de compra obligatoria al final de la temporada. Sin embargo, las conversaciones continuaron hasta que ambos clubes lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Finalmente, el Chelsea pagará 50 millones de euros fijos al Atlético de Madrid, además de 10 millones adicionales en variables, que dependen de ciertos objetivos deportivos y de rendimiento. Estas cantidades se acercan a las expectativas iniciales del Atlético, que buscaba recuperar una parte significativa de la inversión realizada en 2019.

Dentro de la operación que llevó a João Félix de vuelta al Chelsea, otro nombre clave ha sido el de Conor Gallagher, centrocampista inglés que será transferido al Atlético de Madrid como parte del acuerdo. Gallagher, de 24 años, es considerado un talento emergente en Inglaterra y ha sido una figura importante en el Chelsea en las últimas temporadas.

El Atlético había mostrado interés en Gallagher desde hace varios meses, y la llegada del mediocampista se enmarca dentro de la reestructuración del equipo madrileño, que busca rejuvenecer su plantilla y fortalecer su centro del campo. Se espera que Gallagher sea presentado oficialmente en el Estadio Metropolitano en los próximos días, donde se unirá a los nuevos fichajes del equipo para la temporada 2024-2025.

🚨🔴⚪️ Understand Conor Gallagher has been authorized by Chelsea to travel to Madrid in next 24/48h!

Deal was already done for €42m fee and Simeone was pushing again for it.

All done between Gallagher and Atléti, all done between Atléti and Chelsea.

Here we go, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/8SOv6PoCpr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024