El Manchester City cierra el fichaje de Ilkay Gündogan

El regreso de Ilkay Gündogan al Manchester City está prácticamente confirmado. Tras un año en el FC Barcelona, el centrocampista alemán volverá a las filas del equipo dirigido por Pep Guardiola. Aunque falta el anuncio oficial, fuentes confiables, incluyendo al reputado periodista Fabrizio Romano, han asegurado que este fichaje es un hecho.

El regreso de Gündogan al Manchester City ha sorprendido a muchos. Después de una temporada con el Barcelona, donde firmó como agente libre en el verano de 2023, parecía que el mediocampista tenía un nuevo camino en su carrera. Sin embargo, la situación del club catalán ha facilitado su salida, en una transferencia gratuita que no dejará ingresos en las arcas del Barça.

🚨🔵 Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.

Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.

Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024