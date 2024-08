Hombre es mordido por serpiente en la zona genital mientras estaba sentado en el baño

Un hecho inusual en Tailandia ha captado la atención de internautas de todo el mundo. Thanat Thangtewanon, un hombre de 35 años, fue mordido en los testículos por una serpiente pitón mientras estaba sentado en el baño. El incidente ocurrió el pasado martes 20 de agosto.

Thanat, tras el ataque, acudió de inmediato al hospital, donde recibió una vacuna contra el tétanos. Afortunadamente, la mordida no fue lo suficientemente profunda como para requerir suturas, y el hombre no necesitó un procedimiento mayor. Sin embargo, el evento sorprendió a los usuarios de redes sociales, generando una rápida viralización del caso y creando un nuevo temor entre los internautas.

Según Thanat, al sentarse en el inodoro, comenzó a sentir un dolor intenso en sus testículos. Al investigar la causa del dolor, descubrió que una serpiente pitón lo estaba mordiendo. En su intento por liberarse, Thanat tomó un cepillo de limpieza y golpeó a la serpiente en la cabeza hasta matarla.

#WorstNightmare #NEW : Man bitten in the testicles by 12-foot snake in bathroom

Thanat Thangtewanon felt a sharp pain after he took a seat Tuesday, so he reached down and grabbed the snake by the neck and tried to rip it off his privates.#Thailand #Snake #Toilet #Testicles pic.twitter.com/dos0zqIf0w

— upuknews (@upuknews1) August 21, 2024