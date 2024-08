VIDEO. Jenna Ortega y Sabrina Carpenter se dan tremendo beso en la boca

Por fin ha llegado el tan esperado nuevo álbum de Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet, con el que demuestra por qué se ha convertido en una de las voces más versátiles de la industria.

Alejándose de la imagen de chica Disney que ha acompañado a la cantante desde el inicio de su carrera, ella ha querido demostrar la evolución persona que ha experimentado.

Ya sus dos primeros singles adelanto, Espresso y Please Please Please supusieron una primera muestra de este distanciamiento de su etapa anterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Su cambio queda reflejado en “Taste”, el nuevo videoclip que acompaña al lanzamiento del disco y en el que la autora muestra que es de armas tomar, literalmente.

“Me siento extremadamente afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma, y puedo crear desde ese lugar”, ha publicado en su cuenta de Instagram.

Batalla con la cantante

Al más puro estilo de Norman Bates en Psicosis, Sabrina Carpenter no duda en hacerse con un cuchillo para enfrentarse a la actriz Jenna Ortega, que toma una ducha muy bien acompañada.

Tras un descargo de responsabilidad sobre “violencia gráfica”, el vídeo muestra a una amante despreciada (Carpenter) que se venga y finalmente se enamora de su enemigo convertido en amigo (Ortega).

Además de mucha sangre, partes del cuerpo faltantes y más, el video musical se inspira en varias películas de terror mientras ellas ajustan cuentas.

El tema central de las imágenes se inspiraron en la película “La muerte les sienta tan bien”, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn en 1992.

La estadounidense anunció una gira mundial que comenzará en marzo de 2025 en Dublín, con paradas en París (16 marzo), Berlín (22 marzo) o Londres (8 marzo), donde presentará sus nuevas canciones en vivo.