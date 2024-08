VIDEO. Sabrina Carpenter fue alcanzada por fuegos artificiales en pleno show

Sabrina Carpenter se ha posicionado como una de las artistas más reconocidas tras ser una de las más escuchadas en las plataformas de streaming de música.

Solo este año, la cantante estadounidense ya se anotó dos grandes éxitos con las canciones “Please please please” y “Espresso”.

Durante el fin de semana se presentó en el festival de música ‘Outsides Land’ en el parque del Golden Gate en San Francisco, California, donde vivió momentos de miedo.

Al parecer el sistema de fuegos artificiales tuvo un malfuncionamiento despertando la angustia de los presentes.

La estrella se encontraba en plena actuación cuando la pirotecnia que formaba parte de su presentación cayó sobre ella mientras interpretaba su éxito “Espresso”.

En un video que ha circulado en redes sociales la vemos agradecer al público presente para dar por terminado su show y dirigirse al fondo del escenario para el cierre y, luego, gritar cuando las chispas de los fuegos artificiales lograron alcanzarla.

