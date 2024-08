¿Por qué detuvieron al fundador de Telegram en Francia?

La noche del sábado 24 de agosto, las autoridades francesas detuvieron al CEO y cofundador de Telegram, a plataforma de mensajería instantánea encriptada de origen ruso.

Pável Dúrov tenía una orden de arresto francesa emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal sobre la base de una investigación preliminar.

Los motivos por los cuales fue detenido son varios y no tendrían que ver con un motivo político, sino por cargos criminales, así informaron medios franceses.

🚨🇷🇺🇫🇷 BREAKING: RUSSIA is working to FREE Telegram founder Pavel Durov from France. pic.twitter.com/C7wfFKhOUi

Él es sospechoso de no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma con fines criminales.

Según la fiscalía que sigue la investigación en su contra, hay doce cargos, entre ellos, complicidad en posesión de pornografía infantil, tráfico de drogas o negativa a colaborar con las autoridades durante las investigaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que la detención “no es una decisión política”.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024