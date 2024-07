Nicolás Maduro arremete contra Elon Musk y le llama “criminal”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a arremeter en contra del magnate sudafricano, Elon Musk, a quien llamó “criminal” e incluso retó a un combate, que el empresario aceptó. “Anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije ‘vamos a ver quién puede más’, Elon Musk, ahora anda asustado, me dicen que está muy asustado”, expresó Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidente reelecto tras los comicios del domingo cuando faltaba el 20 % de las actas por escrutar.

A juicio del mandatario chavista, Musk “es un criminal” y “algún día se sabrán muchas cosas” sobre el magnate. “El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca”, reiteró el jefe de Estado en declaraciones desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas.

Musk, quien el martes protagonizó una trifulca en las redes sociales con Maduro, aceptó este miércoles el reto de este y dijo estar dispuesto a pelear con el presidente venezolano, a quien definió como “un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar”.

Asimismo, el empresario sudafricano aceptó la pelea en su cuenta de X y estableció sus condiciones: “Si gano yo, él dimite como dictador de Venezuela; si gana él, le invito a un viaje gratis a Marte”, una alusión a su empresa Space X de cohetes espaciales.

Maduro is not a good guy. Venezuela deserves much better.

The US has plenty of domestic oil & gas production and nothing would happen fast in Venezuela, so it would certainly not affect this election.

Several years would be needed to rebuild Venezuela’s oil production.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2024