‘Raygun’ ofrece disculpas por su actuación en París 2024

Rachael Gunn, más conocida en la escena del breaking como Raygun, ha emitido una disculpa pública a la comunidad del breaking tras la polémica generada por su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta australiana, quien se hizo viral por su inusual estilo de breaking, ha reconocido el impacto negativo que su participación pudo haber tenido en la percepción de esta disciplina, recientemente incluida en el programa olímpico.

La actuación de Raygun en París fue motivo de intensas críticas y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Compitiendo en un escenario mundial tan prestigioso como los Juegos Olímpicos, la profesora universitaria de 37 años no logró sumar ningún punto en sus enfrentamientos contra oponentes de Estados Unidos, Francia y Lituania. Gunn fue derrotada en las tres rondas preliminares con un marcador de 18-0, lo que atrajo una oleada de comentarios negativos hacia su actuación.

Rachael ‘Raygun’ Gunn became the talk of the world following her breakdancing performance at the Olympic Games in Paris last month.

Now, for the first time, ‘Raygun’ speaks out about how she qualified for the games and reveals whether she will ever breakdance again. pic.twitter.com/78oUEvHBgl

