San Marino: Nicko Sensoli, el héroe de la peor selección del mundo

El jovencísimo Nicko Sensoli, de 19 años, se convirtió el jueves en el nuevo héroe de San Marino, la peor selección del mundo. Esto, gracias a su inolvidable tanto ante Liechtenstein (1-0), con que regaló a su país la primera victoria oficial de su historia.

El 5 de septiembre de 2024 es ya un día inolvidable para San Marino, colocada la 210 del ranquin. Eran 140 partidos consecutivos sin ganar, 20 años sin saborear un triunfo. El último, y hasta el momento el único, fue en aquel duelo amistoso en 2004 ante -otra vez- Liechtenstein que ya dio la vuelta al mundo.

Pero esta vez fue diferente, era un partido oficial, de Liga de Naciones (categoría D). Y tuvo un héroe clave.

Sanmarinense de pura cepa, nació el 14 de junio de 2005 en la minúscula república de apenas 33 mil habitantes. Es decir, el héroe nacional no había ni siquiera nacido cuando su país logró el primer triunfo, algo que pone más en contexto la grandeza de lo conseguido.

Delantero de la San Marino Academy, perteneciente a la pequeña liga de la república, la pasada campaña jugó cedido en el Sangiuliano City, un equipo de la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano.

Sensoli forma parte del grupo de 5 jugadores menores de 20 años que lideran el cambio generacional de San Marino y ni siquiera es futbolista profesional. De hecho, solo dos jugadores de la plantilla de la ‘Serenissima’ lo son, y juegan en el Sassuolo sub-20, ni siquiera en el primer equipo, sino en la categoría conocida como Primavera que enfrenta a los filiales italianos.

Extraordinary scenes of joy as San Marino players celebrate the nation’s first-ever competitive win. 😍

The 1-0 triumph vs. Liechtenstein also the country’s first win in any game since 2004—before goalscorer Nicko Sensoli (wearing #20) was even born 🇸🇲pic.twitter.com/NsaSKmMCVv

— Men in Blazers (@MenInBlazers) September 6, 2024