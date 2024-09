Aryna Sabalenka conquista el US Open 2024

La bielorrusa Aryna Sabalenka ha añadido otro capítulo brillante a su carrera este sábado al coronarse campeona del Abierto de Estados Unidos 2024. En una final de altísimo nivel, Sabalenka se impuso a la estadounidense Jessica Pegula, quien jugaba ante su público y llegaba como la sexta mejor jugadora del mundo, con un marcador de 7-5 y 7-5. Este resultado consolida a Sabalenka como una de las figuras dominantes del tenis femenino mundial.

Con esta victoria, la bielorrusa logra su segundo título de Grand Slam en el año 2024, tras haber conquistado el Abierto de Australia a inicios de la temporada, y eleva su cuenta total de títulos de ‘major’ a tres. Su primer triunfo en un torneo de este calibre llegó en el Abierto de Australia de 2023, pero su victoria en Flushing Meadows es quizás su consagración definitiva, marcando un año de extraordinaria regularidad y potencia en el circuito.

La final entre Sabalenka y Pegula fue un auténtico espectáculo de tenis, caracterizado por los intensos intercambios de golpes y la agresividad de ambas jugadoras desde el fondo de la cancha. Desde el comienzo, quedó claro que Sabalenka, con su estilo agresivo, no daría tregua. Pegula, por su parte, intentó igualar la potencia de su rival, pero la precisión de Sabalenka marcó la diferencia en los momentos claves del partido.

El primer set fue sumamente disputado, con ambas jugadoras intercambiando quiebres de servicio y defendiendo con tenacidad. Sabalenka, conocida por su poderoso saque y sus golpes demoledores, logró romper el servicio de Pegula en el undécimo juego, para luego sellar el set 7-5 en poco más de una hora.

El segundo set fue una continuación de la batalla física y mental. Pegula mostró destellos de brillantez con su juego de fondo y su capacidad para contrarrestar los ataques de Sabalenka, pero la bielorrusa mantuvo la calma en los momentos más tensos. Una vez más, un quiebre en el final del set permitió a Sabalenka llevarse el partido con otro 7-5. Su capacidad para jugar de forma consistente en los puntos más críticos fue fundamental para su victoria.

La temporada 2024 ha sido una de las mejores para Aryna Sabalenka. Tras un inicio de año estelar con la victoria en Australia, llegó al US Open como una de las grandes favoritas, y no decepcionó. Este triunfo la posiciona firmemente en la cima del tenis femenino, consolidándola como una de las jugadoras más temidas por su capacidad de mezclar potencia y precisión.

The title is Aryna’s in New York at last! pic.twitter.com/5vVGBdpWdB

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024