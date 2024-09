Trump señala a los migrantes de comerse perros y gatos

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los inmigrantes que llegan al país están comiéndose a los perros y gatos de los ciudadanos en ciudades fronterizas, sorprendiendo a Kamala Harris, su rival demócrata en las elecciones del 5 de noviembre.

Tanto Trump como su compañero de fórmula, JD Vance, han difundido información falsa sobre migrantes haitianos, acusándolos de “causar caos” en una ciudad de Ohio y secuestrar mascotas para consumirlas.

Las autoridades locales ya han desmentido estos rumores, que se han propagado rápidamente en redes sociales, especialmente en X, donde incluso Elon Musk, el dueño de la plataforma, ha ayudado a difundir el bulo.

BREAKING: In a stunning moment of honesty, Donald Trump just admitted that many of the tales he spun last night were outright lies. Retweet to make sure every American sees this. pic.twitter.com/YZYJ2Zh0sX

— Kamala’s Wins (@harris_wins) September 11, 2024