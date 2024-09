Kathy Bates habla de cómo logró perder casi 100 libras

Kathy Bates concedió una entrevista con Variety para hablar detalles de su vida y contar los momentos difíciles que pasó cuando sufría de sobrepeso.

Aunque era una de las artistas más queridas Hollywood, la actriz asegura que su estado físico fue un obstáculo considerable en su carrera.

Explicó que durante su participación en la serie Harry’s Law en 2011, estaba en su punto más alto de peso y esto le dificultaba mantener el ritmo de trabajo.

“Tenía que sentarme en cada momento que podía. Era difícil para mí caminar. Me avergüenzo de haberme dejado llegar a ese punto, pero ahora tengo una cantidad tremenda de energía”, compartió.

Ahora, con 76 años, celebra no solo un cambio físico, sino también un resurgir en su carrera. Gracias a una pérdida de peso constante durante los últimos seis o siete años, ha bajado aproximadamente 45 kilos.

Este logro le ha brindado la energía y la vitalidad necesarias para asumir el rol principal en la nueva serie de CBS, Matlock, después de muchos años enfocándose en papeles secundarios.

“No creo que haya estado tan delgada desde que estaba en la universidad”, comentó emocionada.

Ella reveló que se dio cuenta de lo cerca que estaba de desarrollar diabetes, una enfermedad que tiene antecedentes en su familia. Este fue el detonante que necesitaba para iniciar su camino hacia un futuro más saludable.

Su carrera de actriz

Kathy Bates anunció formalmente su retiro a los 76 años. Ella reveló que el reboot de la serie de los 80, Matlock, será su último papel.

“Este es mi último baile” dijo la estadounidense, quien agregó sobre su vida dedicada a la actuación: “A veces me pongo celosa de tener este talento. Porque no puedo retenerlo y simplemente quiero mi vida”.

La artista ya había tomado la decisión de retirarse, pero el ofrecimiento de interpretar el papel de Madeline Matlock se presentó cautivante para ella.

“Todo por lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente me piden que lo use todo. Y es agotador”, dijo. El reboot de Matlock se estrenará este 22 de septiembre en Paramount+.

Su actuación más reconocida es la de Annie Wilkes en el thriller Misery, la cual es considerada una de las interpretaciones femeninas más formidables del cine y le valió el Oscar a Mejor actriz.

También fue parte de enormes producciones como Titanic y tuvo diversas apariciones en reconocidos shows televisivos como Six Feet Under, The Office, Two and a Half Men y American Horror Story: Coven.