Corea del Norte muestra su poderío nuclear

La prensa oficial de Corea del Norte publicó por primera vez imágenes de una planta de enriquecimiento de uranio con motivo de una visita del líder de este país con arsenal nuclear, Kim Jong Un.

Es la primera vez que Corea del Norte ofrece detalles de sus instalaciones de enriquecimiento de uranio desde que el país llevó a cabo su primera prueba nuclear en 2006. Estas plantas producen el uranio enriquecido necesario para el armamento nuclear haciendo girar a alta velocidad este elemento en centrifugadoras.

El dirigente comunista visitó el Instituto de Armas Nucleares y la base de producción de materiales nucleares para armamento, señaló la agencia de prensa KCNA, sin dar detalles sobre el lugar exacto o la fecha del evento.

Durante la inspección, Kim se familiarizó con la producción de ojivas y materiales nucleares, indicó este medio, que publicó imágenes del dirigente junto a centrifugadoras de uranio. Según el reporte de KCNA, la planta produce de forma dinámica materiales nucleares mediante el estudio, el desarrollo y la introducción de todos los elementos del sistema.

North Korea shows images of its uranium enrichment facility for the first time during a visit by leader Kim Jong-un pic.twitter.com/amclUkFRb6

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 13, 2024