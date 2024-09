Rihanna pasea en las calles de Londres con escotada bata

Rihana sabe lucir look únicos que acaparan la atención, y esta vez no fue la excepción al aparecer luciendo un largo abrigo blanco de peluche que simuló ser una bata de baño.

La cantante se dejó ver así para asistir al lanzamiento de su colección Fenty Hair en Selfridges, Londres, el lunes por la noche.

Como suele hacerlo la estrella, lució increíble con el abrigo de hombros descubiertos que ajustó a su cintura. La prenda le permitió mostrar sus piernas torneadas y silueta curvilínea.

Ella completó su atuendo con zapatos dorados de tacón y pulsera de brillantes. Llevó aretes largos de cristales y lució bellísima con un maquillaje donde el iluminador y el gloss fueron protagonistas.

Dejó suelta su cabellera negra y la peinó de lado en ondas marcadas. En todo momento se mostró sonriente para los fotógrafos.

Rihanna we NEED this haircare😍 @rihanna pic.twitter.com/uanHNdEQRD

— Femme It Forward (@FemmeItForward) September 17, 2024