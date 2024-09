Helene se debilita a tormenta tropical en su avance por EE. UU.

El huracán Helene se debilitó a tormenta tropical a medida que avanza hacia el interior del estado de Georgia, en EE. UU., después de haber tocado tierra la noche del jueves, en Florida, dejando al menos tres muertos a su paso y mostrar toda su fuerza con vientos máximos de 225 kilómetros por hora.

Por medio de un boletín, el Centro de Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., advirtió sobre la intensidad de los vientos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas que todavía mantienen en alerta al país. El NHC explicó que, a medida que Helene avance hacia el interior, continuarán las ráfagas de viento dañinas, con máximos de 110 kilómetros por hora, en particular en las zonas altas de los Apalaches del sur, y anima a sus residentes a prepararse ante la posibilidad de largos cortes de luz.

De acuerdo con el portal poweroutage.us hay más de 2 millones de usuarios sin energía eléctrica en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

5am EDT Friday Key Messages for Tropical Storm #Helene:

Catastrophic, life-threatening, record-breaking flash & urban flooding. As Helene continues moving inland, damaging wind gusts will continue, particularly over high terrain southern Appalachians. https://t.co/XtkxtGDQLT pic.twitter.com/IayaD7DaAW

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2024