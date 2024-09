Experto da recomendaciones para ver el Tsuchinshan-ATLAS desde Guatemala

El ingeniero experto en astronomía Edgar Castro Baten dio una serie de consejos para tener un buen avistamiento del cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS desde Guatemala, en una entrevista concedida a la segunda emisión del Patrullaje Informativo. Para empezar, castro explicó que el cometa se podrá observar a partir del 12 de octubre y hasta finales del mes en el territorio nacional.

Asimismo, el experto explicó que el 27 de septiembre alcanzó su punto más cercano al sol y que si logra pasar este periodo sin desintegrarse, será visible en el hemisferio norte del 12 al 30 de octubre.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) this morning (Sep, 27). I took the image from Carnegie Las Campanas observatory in the Atacama Desert, Chile 🇨🇱 This is a zoom-in view on the comet to reveal more structure of the tails. There are three (!) tails visible at moment. Very… pic.twitter.com/23nvOTrHrJ

— Yuri Beletsky (@YBeletsky) September 28, 2024