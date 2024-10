“No le quiero disparar, soy una persona muy amable”, dice asaltante a su víctima

Un video viral que circula en redes sociales ha causado una gran indignación tras mostrar un asalto ocurrido el 1 de octubre de 2024, en un negocio del barrio El Tamarindal, Zacapa. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan un acto delictivo que ha dejado a la comunidad alarmada por la audacia del delincuente.

En la grabación de 50 segundos, se observa cómo el asaltante ingresa al establecimiento y, con una aparente tranquilidad, se dirige a la encargada de la tienda:

“Fíjese que a mí me mandaron, verdad. Yo trabajo con un señor y me dijo que si me podía dar todo lo de la caja porque no le quiero hacer nada”, expresa el delincuente, quien solicita el dinero de manera amenazante pero con un tono que intenta parecer amigable. “Deme todo el dinero de la caja, sáquelo, no le voy a hacer nada, por favor, sí, saque todo el sencillo que tenga. No le quiero disparar, sí, soy una persona muy amable. Apúrese”, añade.

A pesar de la tensión del momento, la dependiente parece seguir las instrucciones del ladrón, quien le pregunta si hay billetes de Q100, insinuando que tiene conocimiento previo sobre la cantidad de dinero en la caja. El audio de la grabación no es del todo claro, pero se percibe que la mujer le responde que solo tiene la cantidad que le ha entregado.

Lo que resulta más perturbador son las amenazas que el delincuente hace antes de abandonar el lugar. “No queremos ver cámaras, no queremos ver videos, sabemos dónde vive. Desde hace varios días está planeado todo esto, no queremos ver videos, ok, por favor”, le advierte a la víctima, dejando claro que no se trata de un asalto al azar, sino de un acto premeditado.

Indignación en redes sociales por asalto en Zacapa

Este asalto no solo ha despertado la indignación de los ciudadanos de Zacapa, sino que también ha generado un debate en redes sociales sobre la creciente inseguridad en la región. Los usuarios expresan su preocupación por la falta de medidas de seguridad adecuadas y la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ante la delincuencia.

La grabación del asalto ha sido compartida en diversas plataformas, y muchos llaman a una acción inmediata para garantizar la seguridad de los negocios y de la comunidad en general.