VIDEO. Un gol de Rubio Rubín evita la derrota de Querétaro

El fútbol, con su imprevisibilidad y su capacidad para generar emociones intensas, es un deporte en el que la paciencia suele ser recompensada. Esto es especialmente cierto en el caso de Rubio Rubín, delantero guatemalteco-estadounidense que, después de meses de espera, finalmente marcó su primer gol con el Querétaro en el empate 2-2 ante Mazatlán, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El 4 de octubre de 2024 quedará en la memoria de Rubín como un momento significativo en su carrera con los ‘Gallos Blancos’. El delantero, que había sido fichado en enero de ese año con altas expectativas, enfrentó varios obstáculos en su camino hacia el éxito con el club queretano. No obstante, en el último minuto de un emocionante partido contra Mazatlán, Rubín finalmente encontró su oportunidad.

Llegó el primer gol de Rubio Rubín con Querétaro

El gol llegó en una jugada llena de determinación. Rubín, con una visión precisa, recibió el balón en el área rival y, con un disparo cruzado y potente, venció al guardameta local para sellar el empate definitivo. Fue un momento de alivio y celebración, tanto para él como para los aficionados que han seguido de cerca su travesía en Querétaro.

Desde su llegada al club el 12 de enero de 2024, Rubio Rubín ha experimentado una serie de altibajos que han puesto a prueba su paciencia y resistencia. Su primer torneo en México fue complicado, ya que el técnico Mauro Gerk, le relegó al banquillo, limitando sus oportunidades de juego. Rubín apenas sumaba minutos en el campo, generalmente entrando como suplente en los últimos instantes de los partidos, lo que dificultaba su adaptación y ritmo en la cancha.

A nivel de selección, sin embargo, el delantero guatemalteco ha mostrado un rendimiento completamente distinto. Con la camiseta de Guatemala, Rubín se ha consolidado como titular indiscutible, convirtiéndose en una pieza clave del equipo nacional y respondiendo con goles en varios partidos internacionales.

El panorama para Rubín en Querétaro parecía mejorar al inicio del nuevo torneo, donde comenzó como titular. No obstante, una lesión en las costillas sufrida en la primera jornada le mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas. Este contratiempo no solo le apartó de las convocatorias, sino que también complicó su regreso al once inicial. Para sumar a sus dificultades, el club fichó a Darío Benedetto, un delantero de renombre, lo que añadió mayor competencia por un lugar en la delantera.

El primer gol de Rubio Rubín con los ‘Gallos Blancos’ llega en un momento crucial, tanto para el jugador como para el equipo. El Querétaro ha tenido una temporada irregular, luchando por encontrar consistencia en sus resultados. El empate ante Mazatlán, aunque no fue el resultado ideal, deja la sensación de que el equipo tiene las herramientas para mejorar, y el gol de Rubín puede ser un punto de inflexión en su campaña.