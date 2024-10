Francisco Arredondo vuelve a la alta competencia en el Rally de Marruecos 2024

Este domingo, el piloto guatemalteco Francisco Arredondo volvió a la actividad en el mundo del rally con su participación en el prólogo del Rally de Marruecos 2024, una fecha clave en el Campeonato Mundial de Rally. La jornada comenzó con una especial cronometrada de 26 kilómetros y un enlace de 50 kilómetros, sirviendo como una reintroducción a la alta competencia para el corredor, quien ha estado alejado de las pistas debido a una lesión grave en sus rodillas.

Arredondo, quien compite con el equipo BAS World KTM Racing Team-Puma Energy Rally Team y porta el número 78, participa en la categoría Rally2, una división que agrupa a más de 130 pilotos de todo el mundo. El Rally de Marruecos es una de las pruebas más importantes del calendario, ya que muchos corredores la utilizan como preparación para el Rally Dakar 2025, que se llevará a cabo en enero en Arabia Saudita.

El piloto guatemalteco sufrió una caída en la edición del Dakar 2024, lo que resultó en lesiones severas en sus rodillas, las cuales lo mantuvieron alejado de las pistas durante casi seis meses. Este periodo de recuperación fue una etapa difícil para Arredondo, quien trabajó arduamente para volver a estar en forma y competir a nivel mundial.

A pesar de su vasta experiencia en el desierto y sus múltiples participaciones en eventos de alta competencia, Arredondo confesó que aún no se encuentra al 100% de su capacidad física y que está utilizando esta competencia para recuperar el ritmo.

“No estamos todavía al 100 por ciento, sino que esta carrera la haremos para volver a tomar ritmo. No he podido estar mucho tiempo arriba de la moto, ya que me dieron de alta hace muy poco tiempo. Así que este es el principio de una temporada donde vamos a hacer las cosas cortas, trabajar duro durante tres meses, estilo boxeador, hacia el Dakar”, explicó Arredondo.