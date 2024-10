¿Por qué se están registrando casos de ovejas y cabras con la lengua azul?

Una enfermedad viral que afecta al ganado, conocida como “lengua azul“, se ha detectado en varias regiones de España, incluyendo Extremadura, Cádiz, Málaga, Cataluña, Aragón y Baleares. Los ganaderos han alertado sobre la presencia de ovejas y cabras afectadas, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Sin embargo, esta enfermedad no es rara en el sector ganadero.

El Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública de Estados Unidos explica que la “lengua azul” es una enfermedad viral que afecta principalmente a los rumiantes, como las ovejas, y se transmite por la picadura de mosquitos del género Culicoides. Los síntomas incluyen ulceraciones, problemas respiratorios, inflamación de la lengua, renguera y dificultades reproductivas. Aunque el virus puede ser grave para los animales, no se transmite a los humanos.

A new type of bluetongue virus has been detected on two farms in the province of Utrecht@RosadelasDunas pic.twitter.com/Cmz32rJHCf

— Outbreak Updates (@outbreakupdates) October 12, 2024