Salen a la luz fotos actuales de Chloe, la niña del meme viral

En octubre de 2024, Chloe, la niña que se hizo famosa por su icónica expresión en un video viral de 2013, vuelve a estar en el centro de atención tras la publicación de nuevas fotos. Ahora, con 13 años, la famosa ha compartido imágenes recientes en sus redes sociales, sorprendiendo a quienes la recuerdan por el famoso meme que ha perdurado durante más de una década.

El meme que hizo famosa a Chloe nació cuando su madre, Katie Clem, grabó un video en el que les contaba a ella y a su hermana mayor Lilly la emocionante noticia de que irían a Disneyland. Mientras Lilly reaccionaba con lágrimas de alegría, la pequeña Chloe, de solo dos años, miraba a la cámara con una expresión de desconcierto que rápidamente se volvió viral. Su gesto, que denotaba sorpresa e incomprensión, se convirtió en un símbolo de confusión en las redes sociales y fue utilizado innumerables veces como meme en plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook.

In 2013, Chloe Clem, known as “Side-Eyeing Chloe,” went viral after her unimpressed reaction to a surprise Disneyland trip became one of the internet’s most recognizable and relatable memes.#hollywood #popculture #didyouknow #collagefootball #laborday pic.twitter.com/rer4Oj24s8

