La verdadera historia de las damas de compañía que vieron a Liam Payne dos horas antes de su muerte

El día que murió, Liam Payne tomó su teléfono y comenzó a curiosear, ingresó a Gemidos, uno de los portales de oferta de prostitución más conocidos de la Argentina. Allí, cientos de mujeres de todo el país ofrecen sus servicios con fotos en poca ropa, en escenas comprometedoras.

Finalmente, Liam escogió a dos. Las contactó vía WhatsApp. Las mujeres, al oír el número, dijeron que sí. Carla y Laura son sus nombres de fantasía, nombres empleados para la nota de Infobae con el fin de proteger sus identidades.

La primera, Carla, de 27 años, vive en Isidro Casanova, municipio de La Matanza, una de las zonas más violentas de Argentina. La segunda, Laura, tiene 30, es oriunda de Los Troncos en El Talar, otro barrio pobre en la zona norte del conurbano bonaerense.

A las dos, Liam les prometió una importante cantidad de dinero; algunos relatos hablan de cinco mil dólares; otros, de trescientos. Tras acordar el precio, Liam las citó en su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur en la calle Costa Rica en Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Los últimos minutos de Liam Payne…

Las mujeres no se conocían entre sí; para ingresar al hotel, debieron permitir que sus identificaciones sean fotografiadas en la recepción. Así, subieron por el ascensor poco después de las 11 AM del miércoles. El ex One Direction abrió la puerta, sonriente.

Los tres conversaron y bebieron. Liam jugaba con una botella de scotch, mientras les ofrecía champagne a las mujeres. Una copa a medio beber quedó junto al televisor. Nadie tomó cocaína, al menos, según afirmaron las mujeres. Solo alcohol.

Luego, se fueron. Esperaron a Payne en el lobby, mientras comenzaban un pequeño escándalo: Liam no les había pagado. El encargado en la recepción llamó a la habitación una y otra vez. El ex One Direction jamás respondió.

Las mujeres, hartas, se fueron sin cobrar.