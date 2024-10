Muere Paul Di’Anno, el primer vocalista de Iron Maiden

Hace unas horas se dio a conocer la muerte de Paul Di’Anno, el primer vocalista de Iron Maiden.

El cantante falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años, así lo dio a conocer su colaborador, Stjepan Juras.

Andrews marcó claramente los inicios discográficos de la banda ayudando a pavimentar los primeros pasos de una leyenda que posteriormente alcanzó una proporción descomunal.

Former Iron Maiden singer Paul Di'Anno has passed away at the age of 66.

Here is Paul with Iron Maiden performing "Phantom of the Opera" in 1980.

Rest In Peace legend.#IronMaiden pic.twitter.com/0LNW8VUcgK

