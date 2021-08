¿En estado delicado? Bruce Dickinson de Iron Maiden dio positivo por COVID-19

Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, dio positivo por COVID-19. El músico de 63 años que vive en Londres, Inglaterra, reveló su diagnóstico positivo en una entrevista con la revista Rolling Stone.

El famoso dio positivo pocos días después de que pospuso las dos últimas fechas de su gira por el Reino Unido porque un miembro de su hogar contrajo la enfermedad.

Habla sobre su estado de salud

Bruce dijo que se hizo una prueba de Covid-19 después de que comenzó a sentir que estaba resfriado y dio positivo.

“Pensé, ‘Oh, bueno, m… Estornudaba un poco. Durante un par de días, me sentí un poco atontado, como una gripe y eso fue todo. Y tengo 63 años. Tenía la vacuna, sin eso podría tener serios problemas”, comentó.

Dickinson continuó diciendo que él personalmente no cree que los fanáticos que asisten a los conciertos deban vacunarse y lo calificó como “una elección personal”. Sin embargo, dijo que espera que todos reciban la vacuna. “Creo que hay gente muy mal aconsejada si es que no está yendo a recibir las dos dosis de la vacuna lo más rápido posible, no para ir a conciertos sino por su propia salud”, dijo.

“Habiendo dicho eso, incluso si ha tenido un doble jab, aún puede contraer Covid y por lo tanto, puede contagiarlo a otras personas que podrían no haber sido vacunadas y podrían enfermarse gravemente y morir. Ahora no se puede legislar contra otras cosas que matan a la gente y no son ilegales, pero son desafortunadas. El cáncer mata a mucha gente. Los ataques cardíacos matan a mucha gente. La obesidad mata a mucha gente. La malaria mata a un montón de personas cada año… Entonces, en algún momento, tenemos que decir: ‘Probablemente tendremos que vivir con esto. Y si vamos a vivir con eso, entonces tienes tu vacuna”, agregó.

Todo indica que el vocalista de Iron Maiden se ha sentido bien luego de contraer el virus.

