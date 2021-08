Carolina Sandoval sorprende al copiar el estilo de Kylie Jenner y se muestra desnuda

Una nueva sorpresa ha causado la presentadora venezolana Carolina Sandoval en sus redes sociales.

Y es que la famosa decidió compartir un candente material, el cual recibió todo tipo de comentarios.

Con dicha imagen, la venezolana decidió copiar al mejor estilo una fotografía de la socialité Kylie Jenner.

El material que protagoniza “La venenosa” ha provocado revuelo entre los admiradores de la presentadora en la red social de Instagram.

Y es que la también empresaria se ha dejado ver muy sensualmente posando en lo que parece ser una clara imitación a la que lució, hace unos días, la estrella del reality Keeping up with the Kardashians.

Pero, mientras Kylie Jenner se dejó ver en topples en la sesión de fotos, como parte de la promoción de su nueva línea de maquillaje 24K, Carolina decidió surfear la ola por las reacciones que ocasionó la sexy sesión de instantáneas.

Fue así como Sandoval quiso aprovechar la oportunidad para recrear las imágenes que han logrado destacar en la web.

La periodista apareció cubierta con maquillaje en tonos dorados, una peluca negra y tapándose los senos únicamente con las manos.

Carolina Sandoval sigue creando polémica…

“24kilos en cada pierna, 24 kilos en cada nalga”, dice parte del texto que acompaña la candente publicación de Carolina.

A la atrevida sesión de fotos, la venezolana decidió nominarla como “El trasnocho 24 quilates”, y las imágenes no pasaron desapercibidas por sus fans.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Además, mi número favorito es el 24 forever” añadió la presentadora.

Actualmente, la conductora de televisión supera los más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que hay que destacar que, Carolina Sandoval es una persona muy activa en las diferentes redes sociales.

Las postales con su familia y sus vacaciones por varios lugares, siempre están a la orden del día.