Iron Maiden anuncia más detalles de su nuevo álbum y así reaccionan los fans

¡Iron Maiden está de vuelta! Una de las bandas más legendarias anunció, tras seis años de silencio discográfico, que el 3 de septiembre saldrá a la venta “Senjutsu“.

La doncella de hierro ha dado a conocer esta noticia que ha cautivado a sus millones de fans. Este sería su decimoséptimo álbum de su exitosa carrera.

Hace algunos días, la formación liderada por Steve Harris y Bruce Dickinson publicaba “The Writing On The Wall” que sin confirmación oficial, se presumía como el adelanto de lo que vendría.

Iron Maiden es una de las bandas más importantes y respetadas del mundo.

Más detalles

“Senjutsu”, título traducido libremente como ‘tácticas y estrategia’, Iron Maiden contó con los servicios de Mark Wilkinson para el arte de la espectacular portada de temática Samurái, basada en una idea del propio Steve Harris.

“Elegimos grabar en Guillaume Tell Studio en Francia nuevamente porque el lugar tiene un ambiente muy relajado. La configuración es perfecta para nuestras necesidades; el edificio solía ser un cine y tiene un techo muy alto, por lo que hay una excelente acústico. Grabamos este álbum de la misma manera que hicimos ‘The Book Of Souls’, en el que escribíamos una canción, la ensayábamos y luego la grabábamos de inmediato mientras todo estaba fresco en nuestras mentes”, explicó Harris a medios internacionales.

“Hay algunas canciones muy complejas en este álbum que requirió mucho trabajo para conseguir que sonaran exactamente como queríamos, por lo que el proceso fue a veces muy desafiante. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que los fans lo escuchen”, concluye el bajista de Iron Maiden.

“Todos estamos realmente entusiasmados con este álbum. Lo grabamos a principios de 2019 durante una pausa en la gira Legacy para tener tiempo suficiente para concertar alguno detalles como la maravillosa portada. Aunque, por supuesto, la pandemia lo retrasó todo incluso. Las canciones son muy variadas, y algunas de ellas son bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán. ¡En el buen sentido, espero!”, asegura Bruce Dickinson.

El disco lo componen 10 pistas que alcanzan una duración de 82 minutos. Será lanzado en diferentes versiones y formatos.

1. Senjutsu (Smith/Harris) 8:20

2. Stratego (Gers/Harris) 4:59

3. The Writing On The Wall (Smith/Dickinson) 6:13

4. Lost In A Lost World (Harris) 9:31

5. Days Of Future Past (Smith/Dickinson) 4:03

6. The Time Machine (Gers/Harris) 7:09

7. Darkest Hour (Smith/Dickinson) 7:20

8. Death Of The Celts (Harris) 10:20

9. The Parchment (Harris) 12:39

10. Hell On Earth (Harris) 11:19

Miles de fans han reaccionado en redes sociales tras la noticia del lanzamiento de este disco.

El 3 de septiembre saldrá a la venta lo nuevo de IRON MAIDEN

‘SENJUTSU”

UP the IRONS!!!!!

