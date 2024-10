Ester Expósito se defiende tras críticas a su irreconocible rostro

Hace unos días, Ester Expósito generó controversia durante su aparición en un programa español, pues los usuarios señalaron la transformación de su rostro.

La actriz recibió un sinfín de críticas de quienes consideran que no era necesario realizarse un cambio de tal magnitud, pues era considerada una de las más guapas de la industria.

Parece ser que la joven de 24 años recurrió a procedimientos estéticos, tal como lo mostró durante su aparición en el programa ‘La Revuelta’, levantando mucha controversia.

Vaya forma de destrozarse la cara… Que parece Carmen Lomana. Ester Expósito tiene solo un año más que yo, con lo mona que era en Élite. pic.twitter.com/Fidd59n6F4 — rodrigo 🇪🇸 (@fagotadovd) October 23, 2024

“Vaya forma de destrozarse la cara”

“24 años ya con filler en los labios, botox en toda la cara y cejas micropigmentadas, como si fuera señora de 50 años. Qué lástima”

“#EsterExpósito vs. Ester Despropósito”

“Si lo que quería era agregarse 15 años de edad, lo logró”

“Hay que estar frita de la cabeza para empezar a pincharse con 20 años y hacerse mil cosas en la cara siendo ya guapa. Tiene 24 y parece de 45″.

“Que vuelva la #EsterExposito de la primera temporada de Élite jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revuelta (@larevuelta_tve)

La actriz se defiende

Ester Expósito aprovechó que le entregaron el premio New Generation en los Bazaar Women of The Year 2024 para hablar sobre los comentarios negativos que ha recibido sobre su aspecto físico.

“Estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres”, comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harper’s Bazaar España (@harpersbazaares)

Luego siguió: “ Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello.

Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona”, dijo.