Mardoqueo Vásquez expresa su gratitud y compromiso tras concluir la Vuelta a Guatemala 2024

La 63ª edición de la Vuelta Internacional Ciclística a Guatemala llegó a su fin este domingo, dejando una huella memorable en el ciclismo centroamericano. En esta ocasión, el colombiano Robinson López, del equipo GW Erco Shimano, se coronó campeón, rompiendo una racha de ocho años consecutivos en los que los ciclistas guatemaltecos habían dominado el podio. El segundo lugar fue para el guatemalteco Mardoqueo Vásquez, quien, con una actuación destacada, quedó a 1 minuto y 4 segundos del líder en la clasificación general.

El desempeño de Vásquez a lo largo de la competencia fue admirable. Desde el comienzo, el ciclista guatemalteco mostró un gran nivel y fue uno de los principales contendientes por el título, manteniéndose en la lucha en varias etapas y recibiendo el apoyo de miles de guatemaltecos que lo alentaban a lo largo del recorrido. Sin embargo, el momento decisivo llegó en la cronoescalada de la penúltima etapa, donde Robinson López demostró su dominio en el terreno montañoso y registró uno de los mejores tiempos, asegurando una ventaja que resultaría inalcanzable para el corredor guatemalteco.

Declaraciones de Mardoqueo Vásquez

Al finalizar la última etapa, Mardoqueo Vásquez habló en conferencia de prensa, donde no solo expresó su gratitud hacia su país, sino también destacó la importancia del apoyo que recibió a lo largo de la competencia. Con un tono emotivo, Vásquez compartió: “Gracias a toda la gente linda de Guatemala, por todo el cariño que me han demostrado en estos días de la Vuelta. Siempre me sentí bien, en todas las etapas gritaban mi nombre, agradecido con toda Guate”.

Vásquez también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje especial a sus seguidores y amigos en el extranjero, en particular a España: “Quiero enviar un saludo especial a Celso Blanco y su familia en España. Les tengo mucho aprecio”. Además, mostró su agradecimiento a su familia, equipo y patrocinadores, destacando el rol fundamental que cada uno juega en su carrera.

Con este subcampeonato, Mardoqueo Vásquez reafirma su lugar como uno de los ciclistas guatemaltecos más importantes de los últimos años y una figura inspiradora para los jóvenes atletas del país. Vásquez dejó claro su compromiso de seguir esforzándose por llevar más alegrías a la afición guatemalteca: “Seguiremos trabajando para un futuro y darle más alegrías a la afición”. Estas palabras reflejan la dedicación de un deportista que, pese a no haber logrado el título, mantiene la mirada fija en nuevos objetivos y en su deseo de representar dignamente a Guatemala en el ciclismo internacional.

La Vuelta a Guatemala 2024 no solo trajo emociones a los aficionados locales, sino que también mostró el alto nivel de competencia que existe en el ciclismo latinoamericano. El colombiano David González, del equipo Team Medellín EPM, lideró la clasificación general durante varias etapas, hasta que Robinson López aprovechó un momento clave en una de las últimas jornadas para asumir el liderato y asegurar su victoria. El desempeño de estos ciclistas extranjeros evidenció el crecimiento y la calidad del ciclismo en la región, poniendo a prueba a los competidores locales, incluido Vásquez, quien dio la batalla hasta el final.