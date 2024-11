Mariah Carey inaugura temporada navideña con sensual vestido y “una doble de cera”

Hace tres décadas, Mariah Carey lanzó el icónico tema “All I Want For Christmas Is You”, que la consolidó como la reina de la Navidad y cada año le genera más de tres millones de dólares en ganancias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

La cantante estadounidense conocida mundialmente como la “reina de la Navidad”, inició la temporada festiva con la conmemoración de los 30 años de su icónica canción “All I Want For Christmas Is You”.

Este éxito navideño, lanzado en 1994, se ha convertido en un himno indispensable de las fiestas y ahora la compositora lanzó una línea especial de productos. Además anunció una gira navideña y que tendrá una doble de cera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

Además de su presentación como “Morticia Adams”, como parte de este 30 aniversario, Carey lanzó una edición limitada de su famoso álbum navideño en formatos de vinilo y cassette. Este incluye fotografías de colección y una tarjeta especial.

Asimismo, presentó una línea de artículos para el hogar en Amazon, que incluye papel de regalo, velas aromáticas y hasta un inflable con la figura de Mariah al mando de unos renos.

Carey realizará una gira de 21 fechas que comenzó este miércoles en Highland, California, y culminará el 17 de diciembre en el Barclays Center de Nueva York. La serie de presentaciones, denominada Merry Christmas Tour, incluirá ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Washington D.C., y Boston.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

“Amo está canción, realmente eres grande Carey”, “Su doble de cera es igual”, “Qué hermosa luce a su edad”, “Qué vestido tan hermoso justo para esta fecha”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Mira también: