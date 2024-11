Obama rompe el silencio tras victoria electoral de Trump en EE. UU.

El expresidente estadounidense, Barack Obama, rompió el silencio tras la victoria de Donald Trump en las elecciones en EE. UU.. El exmandatario lamentó que en los últimos años se han dado condiciones que han creado “vientos en contra para los gobernantes demócratas de todo el mundo” y apuntó que los resultados electorales del martes demostraron que “EE. UU. no es inmune a ellos“.

“Estos problemas tienen solución, pero solo si nos escuchamos unos a otros y respetamos los principios constitucionales y las normas democráticas que han hecho grande a este país“, aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales poco después de que la vicepresidenta, Kamala Harris, compareciera en la Universidad de Howard, de Washington, tras asumir su derrota.

Obama señaló a la pandemia, la subida de precios y la sensación “que tiene mucha gente de que, por mucho que trabajen, lo mejor que pueden hacer es mantenerse a flote” como algunos de los problemas globales causantes de estos vientos en contra.

Here’s our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn

— Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2024