Kamala Harris acepta derrota ante Donald Trump en elecciones en EE. UU.

En un discurso en la Universidad de Howard de Washington, la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, aceptó la derrota ante su rival republicano, el expresidente, Donald Trump, en las elecciones en EE. UU., pero dijo que no renunciará a la lucha para que “la luz vuelva” al país.

“Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña“, aseguró Harris, visiblemente emocionada, en su primer discurso desde que perdió las elecciones.

Recordó, además, que “un principio fundamental de la democracia estadounidense” es que, cuando se pierden unas elecciones, se aceptan los resultados. “Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue a la democracia de la monarquía o la tiranía, y cualquiera que busque la confianza pública debe honrarlo“, añadió, en una referencia velada hacia Trump, que no quiso aceptar su derrota en 2020, cuando perdió ante Joe Biden.

Harris, que ya ha hablado por teléfono y felicitado al republicano, aseguró que trabajará para que haya “una transición pacífica de poder“.

La vicepresidenta, que asumió la misión de llegar a la Casa Blanca tras la retirada en julio del presidente Biden, reconoció su derrota electoral asegurando que el resultado no es el que querían ni por el que trabajaron, pero prometió que “la luz del EE. UU. prometido volverá“.

“El resultado no es el que quisimos ni por el que trabajamos ni por el que votamos, pero la luz del EE. UU. prometido volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando“, apuntó en el lugar en el que el martes se instaló el cuartel general de su campaña y en el que estaba previsto que apareciera y al final se pospuso.

