Biden: Huracán Milton causó 50 mil millones de dólares en daños

El presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró este viernes que el huracán Milton ha causado daños estimados en 50 mil millones de dólares al golpear Florida, provocando inundaciones, destrucción y al menos 16 muertes.

“Los expertos estiman que solo Milton causó daños de alrededor de 50 mil millones de dólares”, declaró Biden a los periodistas en la Casa Blanca, después de recibir información actualizada sobre el impacto del huracán.

Hurricane Milton Update: – 1,000 federal personnel remain on the ground – Search and Rescue teams have supported more than 4,200 rescues and assists – 50,000 workers are restoring power – 1.2 million meals have been delivered, with another 1.6 million slated to be delivered today…

Biden, que viajará el domingo a Florida para examinar los daños, se dirigió a los afectados por el huracán y aseguró que el Gobierno federal hará todo lo posible para ayudarles a recuperarse.

Our Administration continues to work around the clock to help communities impacted by Hurricane Helene rebuild and recover.

We encourage survivors in impacted states to apply for assistance by visiting https://t.co/9WBlCGzSaG, calling 1-800-621-3362, or by using the FEMA App. pic.twitter.com/jMIsRfXZ4X

